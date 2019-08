La Samp ha scelto Kamano: l'esterno per DiFra arriva dalla Francia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“E’ lui o non è lui? Certo che è lui”. Diceva Ezio Greggio in un celeberrimo sketch degli anni 90. Dovrebbe essere François Kamano il prescelto dalla Sampdoria per occupare il ruolo di esterno alto tanto bramato dal tecnico Di Francesco. Nelle ultime interviste il tecnico blucerchiato ha chiesto a più riprese interventi sul mercato per poter rinforzare il pacchetto offensivo e regalargli giocatori che possano adattarsi al suo 4-3-3, schema su cui sta lavorando già dal ritiro di Ponte di Legno. Il rinforzo dunque arriva dal nord della Francia, dal Bordeaux. Con la società girondina c’è già l’intesa di massima per il trasferimento all’ombra della Lanterna del giocatore, ora restano da limare gli ultimi dettagli con il ragazzo e poi l’operazione può andare in porto.

Chi è Kamano - Ma chi è François Kamano? Classe 1996, è nato a Conakry, in Guinea, ha militato nelle ultime stagioni con la maglia del Bordeaux. Esterno d’attacco mancino molto rapido ha trovato la via del gol con continuità nelle ultime stagioni in Ligue 1. Arrivato in biancoblu dal Bastia con cui ha totalizzato 50 presenze fra campionato e coppe realizzando otto reti fra il 2014 e il 2016. Poi il suo passaggio in Gironda dove ha realizzato 29 reti in 107 gettoni fra Ligue 1, Coppa di Francia, Coppa di Lega ed Europa League.

In doppia cifra nell’ultima stagione - L’ultima stagione ha visto il Bordeaux col piede giusto per poi attraversare un momento di appannamento nel girone di ritorno. Con la squadra anche Kamano ha vissuto la stessa situazione. Tre gol nelle prime tre giornate, di cui una doppietta nel successo casalingo contro il Monaco per 2-1 e ancora cinque gol prima del giro di boa. Poi un momento di appannamento con due sole reti negli ultimi quattro mesi, comunque contro Rennes e Olympique Marsiglia, che non hanno inficiato sulla sua stagione. Adesso si prospetta una nuova avventura alla Samp per far vedere il suo valore anche nel campionato italiano. Salvo sorprese dell’ultima ora.