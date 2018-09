La Samp rincuora Kownacki citando De Gregori: "Dawid non aver paura"

Il suo errore dal dischetto al 92' è costato la vittoria alla Sampdoria sul difficile campo di Cagliari. Così, il club blucerchiato ha voluto rincuorare Dawid Kownacki dedicandogli i versi della famosa canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe '68. E l'attaccante polacco ha ringraziato, mostrando grande determinazione: "Un'altra esperienza per il futuro. Non mi spezzerà, sarò più forte".

🎶 Dawid non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore un giocatore lo vedi dal coraggio dall'altruismo e dalla fantasia... 🎶 pic.twitter.com/6GZ93cpnVB

Kolejne wielkie doświadczenie na przyszłość. To mnie nie złamie, będę silniejszy! 💪🏻

Un'altra esperienza per il futuro. non mi spezzera, saro più forte☝🏻💪🏻

— Dawid Kownacki (@dkownacki24) 27 settembre 2018