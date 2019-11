La Samp in Nazionale - Ekdal fa festa, Bereszynski un po' meno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque punti nelle ultime tre partite e una classifica che comincia a farsi un po' meno preoccupante. La Sampdoria, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole raccogliere l'intera posta in palio contro l'Udinese. La sosta è servita a Ranieri per consolidare gli automatismi e dare fiducia a un gruppo che prima della pausa internazionale sembrava in ripresa e più consapevole dei propri mezzi.

EKDAL VOLA AGLI EUROPEI, MURILLO RITROVA LA COLOMBIA - Festeggia Ekdal, che contribuisce alla qualificazione della sua Svezia nella decisiva e vincente trasferta in Romania. Jankto sempre in campo nella Repubblica Ceca, così come Colley col Gambia. Torna in Nazionale Murillo, che gioca un tempo contro l'Ecuador, mentre Thorsby resta in panchina in entrambe le sfide vinte dalla sua Norvegia. Solo quattro minuti per Chabot con la Germania Under-21.

TEGOLA BERESZYNSKI, MARONI VERSO IL RECUPERO - Chi non ride è Bartosz Bereszynski: il terzino polacco ha rimediato una lesione al menisco, che ha reso necessario un intervento chirurgico. Si prevedono tempi di recupero piuttosto lunghi per l’esterno. Ai box anche Bonazzoli, mentre Claudio Ranieri dovrebbe recuperare Maroni e Regini.