La Samp ironizza su Buffon: "Gol vincente al 93', Zapata senza cuore"

"Senza cuore". Le parole di Gianluigi Buffon, a più di una settimana dal duro sfogo post Real Madrid, sono diventate un vero e proprio tormentone social. Ora tocca alla Sampdoria, riprenderle in senso ironico. In giornata, infatti, il profilo Twitter in inglese del club blucerchiato ha celebrato così il gol vittoria di Duvan Zapata, siglato al 93' della gara contro il Bologna: "Segnare un gol vincente al 93'? Quest'uomo è senza cuore. Ora, dove ho messo le mie patatine e la Sprite?". Chissà come reagirà Gigi.

Scoring the winner in the 93rd minute? That man has no heart.

Now, where did I put my crisps and Sprite…? pic.twitter.com/FpSURa7r9Z

— Sampdoria English (@sampdoria_en) 19 aprile 2018