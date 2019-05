© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trovato il pari, la Samp ribalta la gara del Tardini: 2-1 blucerchiato sul Parma, a sette minuti dall'intervento. A realizzarlo è Gregoire Defrel, che ribatte in rete la conclusione di Jankto inizialmente respinta da Sepe. Tutto da rifare per D'Aversa e i suoi, dopo un buon avvio dei padroni di casa ora sono i liguri in vantaggio. Decimo gol in questo campionato per il francese.