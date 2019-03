La Samp ringrazia Donnarumma: gol di Defrel, 1-0 al 45'

© foto di www.imagephotoagency.it

Un clamoroso errore di Donnarumma, dopo nemmeno un minuto di gioco, permette alla Sampdoria di chiudere in vantaggio per 1-0 la prima frazione della sfida di Marassi. Defrel ringrazia e firma il suo ottavo gol in campionato. Reazione quasi inesistente del Milan, in difficoltà sulla pressione degli avversari.

COME A PESCARA - Trentatré secondi. Basta meno di un minuto alla Sampdoria per sbloccare il match. Merito (si fa per dire) di Gianluigi Donnarumma, che regala a Defrel il gol del vantaggio. L'attaccante intercetta un passaggio del portiere rossonero indirizzato verso Romagnoli e deposita in rete tra l'incredulità generale. Gigio non si dà pace, a consolarlo è Fabio Quagliarella. Un errore che riporta alla mente quello di Pescara dell'aprile 2017, anche se con una dinamica diversa.

PRESSING VINCENTE - Il Milan fa molta fatica a reagire e a saltare il pressing dei blucerchiati, che vanno a disturbare il possesso degli ospiti sin dalle retrovie. La squadra di Giampaolo costringe i rossoneri a sbagliare in diverse occasioni e costruisce anche l'occasione per raddoppiare con Quagliarella, la cui conclusione sul primo palo è neutralizzata da Donnarumma. Gli ospiti si vedono intorno al 25', quando Suso costringe Audero ad allungarsi sulla sua destra per ribattere il solito sinistro a giro. Ma è sempre la Samp a controllare il gioco: altra palla recuperata sulla trequarti offensiva, Quagliarella apre troppo il piatto e non centra la porta. Nell'ultimo quarto d'ora succede pochissimo, a parte alcuni brividi in area doriana nel minuto di recupero: all'intervallo è 1-0 per i padroni di casa.