La Samp rischia, ha bisogno di chiarezza. Il rosso a Sanchez un palliativo

Otto minuti. Tanto è durato il sogno, da parte della Sampdoria, di portare via punti all'Inter capolista. Perché prima (e dopo) la gara non c'è praticamente stata, al di là della sfortuna nera dei primi due gol presi: la deviazione di Alexis Sanchez sul tiro di Sensi, a rendere imparabile la traiettoria per Audero, la conclusione mangiucchiata dal centrocampista che finisce sui piedi di Sanchez per il 2-0. Però prima, tra un colpo di testa di Bastoni da pochi passi e un peccato di altruismo di Lautaro dopo la scivolata di Chabot, c'erano già le possibilità di andare in vantaggio.

SAMPDORIA NON PERVENUTA - Così nel primo tempo ci sono state tre-quattro possibilità per aumentare il vantaggio, un intervento del Var sullo 0-3 di Candreva, un paio di volte i guantoni di Audero arrivati a deviare il pallone, mai visto dal suo collega Handanovic, praticamente ingiudicabile. Poi l'episodio che poteva cambiare tutto, con il rosso a Sanchez dopo un'altra grande parata, con Lautaro a tu per tu e con lo specchio completamente aperto. Errore dell'argentino, ingenuità del cileno, la Samp rientra in carreggiata.

CHE SIA UN PALLIATIVO? Per cinque minuti c'è stato un moto d'orgoglio da parte dei liguri. Il colpo di testa di Depaoli dopo la mancata uscita di Handanovic, il gol di Jankto - allungato dalla deviazione di Skriniar - un paio di possibilità in area. Poi, dopo il gol di Gagliardini, più niente fino al termine della gara, quando Quagliarella e Jankto potevano dimezzare lo svantaggio. La domanda è: se Sanchez non fosse stato espulso, il canovaccio sarebbe cambiato oppure no?

LA SAMP RISCHIA - Tre punti in sei partite, quattordici gol subiti, spesso fuori dalla partita dopo pochi minuti. Lunedì scade il termine per presentare un'offerta per il club che, forse, ora merita un minimo di chiarezza anche sotto il profilo societario, non solo dal punto di vista tecnico. Ancor prima di mettere qualcuno sul banco degli imputati.