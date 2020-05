La Samp si rimette in moto: da domani allenamenti individuali facoltativi a Bogliasco

vedi letture

Una ripresa graduale per tornare alla normalità. Dopo il lockdown dei mesi scorsi, per frenare il contagio del Covid-19, l'Italia è entrata nella fase 2. Il Governo ha reso disponibili, purché siano in forma individuale, gli allenamenti anche per gli sport di gruppo. Anche la Sampdoria si prepara, sempre in maniera molto prudente, al ritorno in campo. Nella serata di domenica il club ha reso noto attraverso un comunicato che da domani sarà aperto il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco ai giocatori della prima squadra. Gli allenamenti saranno facoltativi e, naturalmente, individuali. Un modo per tornare a saggiare il terreno di gioco dopo due mesi trascorsi a svolgere esercizi a secco presso le proprie abitazioni, eccezion fatta per l'ultima settimana quando la Regione ha firmato un'ordinanza per l'attività all'aria aperta.

Giocatori sempre monitorati e strutture sanificate - In questo periodo però lo staff medico ha seguito costantemente, giorno per giorno, l'evolversi della situazione monitorando sempre le condizioni di tutti i tesserati sia quelli positivi, oggi completamente guariti, sia quelli negativi Intanto le strutture di Bogliasco sono già state sanificate e sono pronte ad accogliere chi vorrà tornare a calcare l'erba del "Mugnaini". Ovviamente a Corte Lambruschini aspettano le indicazioni definitive del Protocollo sanitario che la FIGC sta discutendo con il Comitato tecnico-scientifico. I giocatori potranno contare su due campi in erba vera, sempre in costante manutenzione, più la possibilità di appoggiarsi anche sul "Riccardo Garrone", quartier generale della Primavera. "Gli atleti sono macchine perfette che dobbiamo spingere al massimo" ha detto il tecnico Claudio Ranieri in un'intervista di qualche settimana fa. In attesa di essere al massimo la Sampdoria prova ad accendere i motori. E muovere i primissimi passi.