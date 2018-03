La Samp spesso si fa male da sola: troppe occasioni sprecate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se è vero che tre indizi fanno una prova, sei ne costituiscono una, quasi, certezza. E’ ormai assodato come la Sampdoria contro le big, e specialmente in casa, offra prestazioni gagliarde, convincenti, esaltanti. Il rovescio della medaglia è rappresentato da gare decisamente deludenti contro squadre più abbordabili. A Crotone la formazione di Giampaolo non è praticamente mai entrata in partita offrendo il fianco, per l’ennesima volta, ai rossoblu scesi sul terreno di gioco decisamente con più convinzione e concentrazione. Ne è uscita un’altra debacle che ha deluso i tanti, encomiabili sostenitori che hanno attraversato l’Italia per stare vicino a Quagliarella e compagni. Una costante nel corso della stagione. Vanno ricordate comunque le imprese effettuate contro la Fiorentina, alla seconda giornata di campionato, firmata da Caprari e Quagliarella e soprattutto il successo dell'Olimpico contro la Roma con gol di Duvan Zapata. Sono però tante le sconfitte pesanti maturate contro avversari agguerriti ma che non attraversavano un ottimo momento di forma. Partiamo dalla debacle della Dacia Arena contro l’Udinese ancora allenata da Luigi Delneri prima di essere rigenerata da Massimo Oddo. In quell’occasione la squadra di Giampaolo, in dieci per più di un tempo per l’ingenua espulsione di Barreto, venne travolta per 4-0. A Bologna, sotto di due gol dopo ventitre minuti contro una squadra reduce da un successo dopo quattro sconfitte di fila, i liguri ebbero il vantaggio dell’uomo per tutto il secondo tempo ma ciò nonostante arrivò una battuta d’arresto per 3-0. La disfatta di Benevento mandò su tutte le furie il presidente Ferrero e se a queste prestazioni aggiungiamo il 2-2 di Cagliari, con l’incredibile gol di Joao Pedro, e lo 0-0 di Verona abbiamo un quadro più delineato dei problemi di cui soffre la squadra. Troppe distrazioni evitabili che hanno minato un percorso che comunque è da ritenere positivo. Il settimo posto è ancora realtà ma nelle prossime partite, Inter in casa e Chievo e Atalanta in trasferta, si deciderà molto del cammino europeo della Sampdoria. Servirà un cambiamento di rotta in trasferta con meno ingenuità e disattenzioni. Solo così potrà essere tagliato un traguardo europeo sudato e fin qui comunque meritato.