© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni De Biasi, uno dei candidati alla panchina della Sampdoria, ha negato di aver avuto contatti con Ferrero e Osti in una intervista concessa al Secolo XIX: "Da Genova non ho sentito nessuno. Ho letto di essere tra i papabili, ma so come vanno certe cose e prima di parlarne aspetto conferme. Domani (oggi, ndr) torno in Italia e vi saprò dire di più".