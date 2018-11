La Sampdoria affonda con il Torino: Belotti ritorna Re

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita straordinaria del Toro. Sugli scudi Belotti

LE FORMAZIONI - È Caprari a fare da spalla a Quagliarella, con Defrel che finisce in panchina per problemi fisici. A centrocampo la Sampdoria utilizza il trio Praet, Ekdal e Barreto, con Saponara in mezzo alle linee. Difesa d'ordinanza, con Audero tra i pali. Mazzarri, che segue la partita dalla tribuna, invece conferma l'undici della scorsa settimana, l'1-1 contro la Fiorentina. Così Baselli trova una maglia da titolare, mentre Zaza finisce ancora in panchina.

IL RITORNO DI BELOTTI - Il Torino riesce a creare più di un pericolo alla Sampdoria, soprattutto con le discese di De Silvestri. All'ennesimo cross dell'esterno è Belotti, bravo a staccarsi da Tonelli, a spezzare l'equilibrio. Colpo di testa mandato in buca d'angolo, con coefficiente di difficoltà molto alto, visto il dover retrocedere per colpire. Gol dopo un anno e mezzo di testa per il gallo, non propriamente brillante nelle prime gare della stagione. La risposta arriva sei minuti dopo, con Saponara che innesca Caprari: ingaggiato l'uno contro uno con Izzo, prova a risolverlo con un tiro a giro che finisce a un centimetro dal palo, ma fuori. I blucerchiati alzano il ritmo e il baricentro, cercando il pareggio: contatto Praet-Aina, intorno al quarantesimo, in area, l'arbitro sorvola ma i dubbi sono molti, perché il nigeriano si disinteressa del pallone e si frappone energicamente.

OLTRE AL DANNO - Rischia di essere una scelta che cambia la partita, quella del direttore di gara, perché un minuto dopo Belotti riesce ad addomesticare un lancio lungo dalla difesa, spostando il pallone con Audero in uscita. Rigore giusto che viene trasformato dallo stesso capitano granata, spiazzando Audero e mandando, al quarantacinquesimo, le squadre sul 2-0.

TRIS - La Sampdoria prova a scuotersi, ma Sirigu di fatto non fa nemmeno una parata. All'ennesima sgroppata di De Silvestri Ola Aina stacca all'altezza del secondo palo, sbagliando completamente la zuccata ma, di fatto, servendo Iago Falque. Botta dal limite e 3-0 servito, anticipando il termine della gara.

GIORNATA NO - I blucerchiati riaprono la sfida a circa 25 dal termine con un rigore, forse generoso, per un contatto tra Baselli e Praet. Dal dischetto Quagliarella fa capire che non è giornata - facendosi ipnotizzare da Sirigu - sebbene il flipper con il portiere lo premi e l'attaccante sigla l'uno a tre. La Samp prova il forcing, ma la retroguardia è davvero troppo assente. Così su un calcio d'angolo la carambola Belotti regala a Izzo il più semplice dei gol, all'altezza del primo palo. Quattro a uno e partita chiusa a tripla mandata.

SAMPDORIA-TORINO 1-4

Marcatori: 14' e 43' Belotti, 56' Falque, 65' Quagliarella, 78' Izzo.

Sampdoria (4-3-1-2)

Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto (dal 15' Linetty); Saponara (dal 53' Defrel); Caprari (dal 79' Kownacki), Quagliarella.

Torino(3-5-2)

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon (dall'84 Soriano), Meite, Aina; Falque (dal 68' Berenguer), Belotti (dal 78' Zaza).