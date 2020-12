La Sampdoria è ordinata e sa come colpire. Napoli sotto di un gol all'intervallo

vedi letture

Finisce il primo tempo allo stadio Maradona, con la Sampdoria che si trova avanti sul punteggio: 0-1 in casa del Napoli grazie al gol di Jankto al 20'.

Accende la partita Zielinski: dopo 6' raccoglie un pallone sulla trequarti ma batte troppo centrale. Meno di due minuti dopo, la risposta della Samp: mischia su calcio d'angolo, per poco non ne approfitta Thorsby; quindi anche Quagliarella (in acrobazia) e Jankto vengono murati. Di nuovo Zielinski è il più pericoloso: bel mancino dal limite del polacco che fa la barba al palo. Il Napoli prova a fare la partita, la Samp sa come colpire in ripartenza, e così fa al 20': Verre con un bel tocco d'esterno a far correre Jankto, che arriva a tu per tu con Meret e lo fredda con un mancino potente sotto l'incrocio. Una Samp ordinata, ben messa in campo tanto che il Napoli ci mette un po' a fabbricare una reazione: prova a darla Mertens, ma la sua girata su cross di Ghoulam trova pronto Audero. Succede poco altro fino al duplice fischio, giusto un'ammonizione di Thorsby che, diffidato, dovrà saltare il prossimo impegno dei suoi contro l'Hellas, e un altro tentativo ancora di Zielinski, ben meno preciso rispetto ai precedenti. Quando sembrava tutto pronto per un rientro negli spogliatoi senza ulteriori clamori, prova a cambiare tutto Insigne, ma il suo potente destro da fuori è fermato da un Audero ancora molto reattivo e successivamente, sulla punizione che chiude la prima frazione, sbatte sulla barriera. Un po' come sta accadendo al Napoli con la Sampdoria.