La Sampdoria imbriglia bene l'Atalanta. Al 45' è 0-0, con Gomez unico a inventare

vedi letture

Primo tempo a reti bianche fra Atalanta e Sampdoria, con i blucerchiati che reggono bene l'urto con i bergamaschi, perdendo le distanze solamente in chiusura di frazione, quando Gomez incomincia a inventare geometrie più arzigogolate.

La prima occasione arriva al secondo minuto, con Gabbiadini che imbecca Murru sulla corsa. L'ex Cagliari, da posizione defilata, prova il sinistro e fa venire i brividi a Gollini, andando a pochi centimetri dal palo lontano. La Sampdoria pressa alto e per questo l'Atalanta cerca Zapata, più lontano rispetto al solito ma che è bravo a fare salire la linea difensiva

Il primo tiro dell'Atalanta è di Toloi, sganciato in proiezione offensiva e ben servito da Ilicic. Sul ribaltamento di fronte è Linetty a sganciarsi e andare vicino al gol. Alla mezz'ora la miglior occasione della Sampdoria, con un missile terra-aria che parte centrale, permettendo al portiere nerazzurro di alzare in angolo. La sfida è bloccata, con Ranieri che l'ha studiata per evitare di avere uno contro uno con gli attaccanti nerazzurri. Forse anche un po' di stanchezza per l'Atalanta che non produce granché, eccezion fatta per un'apertura straordinaria di Gomez per Zapata che, di fronte a Audero, è troppo tenero. Meno Depaoli, subito dopo, ma la la conclusione finisce larga. Infine ancora Audero, su Hateboer, evita di andare per il sottile e la spedisce in angolo.