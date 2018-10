La Sampdoria in Nazionale: Praet torna a giocare con il Belgio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati della Sampdoria:

SLOVENIA

Centottanta minuti per Vid Belec con la maglia della propria Nazionale. Sconfitta 1-0 con la Norvegia e pareggio con Cipro (per 1-1) nelle due gare.

POLONIA

Tre tempi su quattro per Bartosz Bereszynski, nelle sfide contro Portogallo e Italia. Due sconfitte che hanno segnato la retrocessione polacca, in particolare quella con gli azzurri, dove ha giocato pure Linetty per i primi 45' (non bene)

BELGIO

Ritorno in Nazionale per Dennis Praet, che non entra in azione con la Svizzera, in Nations League, ma in amichevole con l'Olanda, da trequartista, per 45 minuti.

REPUBBLICA CECA

Un minuto può bastare a Jakub Jankto contro la Slovacchia, in Nations League, meglio gli 81 contro l'Ucraina, ma non per il risultato: vittoria la prima, sconfitta per 1-2 la seconda.

SVEZIA

Ekdal non viene convocato contro la Russia (0-0 il punteggio) ma gioca 81' in amichevole con la Slovacchia, per l'1-1 finale.