La Sampdoria pensa in grande: contatti col Leicester per il centrocampista Adrien Silva

La Sampdoria pensa in grande e punta Adrien Silva del Leicester. Il club genovese - riporta Sky Sport - è in contatto con l'entourage del giocatore portoghese classe '89, attualmente in forza al Leicester, per provare a portarlo in Italia.