La Sampdoria per Genova: pasti per gli ospedali e raccolta fondi di squadra e tifosi

vedi letture

Uniti contro il COVID-19. Questo è l'imperativo che campeggia all'interno di tutto il mondo Sampdoria. Dalla società alla squadra passando naturalmente ai tifosi, sempre attenti alle dinamiche legate alla città di Genova. Un momento di difficoltà estrema ha travolto il nostro Paese con i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che sono in prima linea per curare i pazienti che stanno lottando assiduamente contro il virus e che non possono rimanere da soli. Lo sanno bene dalle parti di Corte Lambruschini. Nella giornata di ieri, il club blucerchiato ha infatti appoggiato l'azienda Eately nell'attività di preparazione e di consegna dei pasti nei due principali ospedali cittadini. Una collaborazione che ha portato a raddoppiare la produzione garantendo in totale 610 pasti al giorno che verranno suddivisi in 450 al Policlinico San Martino e 160 all'Ospedale "Galliera" entrambi di Genova.

Donazioni agli ospedali - Prosegue intanto la raccolta dei fondi da destinare al Policlinico San Martino che coinvolge la squadra e chi la squadra la spinge con passione e amore ogni domenica. I tifosi, dalla Gradinata Sud alla Federclubs, hanno da subito condiviso il link per effettuare donazioni all'Ospedale genovese dimostrando, come sempre, grande sensibilità a quanto accade sul territorio. La squadra di mister Ranieri, lo staff e ogni singolo tesserato hanno donato all'ospedale genovese una cifra che supera i 100mila euro invitando tutti ad unirsi alla raccolta.

Attività per l'Academy - La Sampdoria è molto attenta anche alla propria Academy. Nelle settimane di quarantena il direttore del settore giovanile Giovanni Invernizzi, insieme con il coordinatore dell'Attività di Base Francesco Crisanti e con il dipartimento psicologico, ha proposto ai ragazzi delle attività da svolgere rigorosamente da casa. Dai disegni ai video, fino a questionari con l'obiettivo di mantenere il contatto con tutti i ragazzi che muovono i primi passi calcistici con la maglia della Sampdoria.