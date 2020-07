La Sampdoria ringrazia Ramirez per la doppietta col Lecce: "Gas, sei fantastico"

La Sampdoria vince una fondamentale sfida salvezza in casa della diretta concorrente Lecce. Una partita complessa per gli uomini di Ranieri, risolta solo grazie alla doppietta su rigore di Gaston Ramirez. L'uruguayano oltre ai gol ha regalato alcune giocate di spessore che hanno alzato il tasso tecnico, normale che il titolo di man of the match sia tutto suo. Il club blucerchiato, consapevole del peso specifico della doppietta dell'ex Bologna, lo ha voluto ringraziare su Twitter con messaggio semplice ma d'impatto: "Gas, sei fantastico".