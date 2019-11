La Sampdoria tiene bene: 0-0 con l'Atalanta al 45' tra le mura del Ferraris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria cerca continuità dopo la vittoria contro la SPAL, l'Atalanta il riscatto della brutta sconfitta casalinga col Cagliari. Ne viene fuori un primo tempo molto equilibrato e combattuto, in cui nessuna delle due compagini riesce a prendere il sopravvento. 0-0, dunque, al 45' nel match valido per il 12° turno di Serie A in corso a Marassi.

Atalanta poco ispirata, la Samp tiene bene - Inizio timido a Genova. La Samp, senza trequartista, copre bene gli spazi e non si lascia sorprendere dal miglior attacco del campionato, mentre sul fronte opposto i fantasista della Dea non riescono a estrarre il cilindro dal cappello. Il primo sussulto arriva al 9' con un tiro da buona posizione di Pasalic che colpisce l'esterno della rete, poi i blucerchiati perdono Bonazzoli per un problema muscolare (dentro Caprari al 12'). Il tempo passa, proprio il neo-entrato Caprari cerca di trascinare i suoi con qualche scorribanda interessante, ma le due squadre sono troppo sterili e si va a riposo con un bel calcio di punizione di Malinovskyi neutralizzato da Audero in chiusura e col risultato dunque ancora invariato. Buona disposizione in campo per la compagine di Ranieri, ben coperta e pronta a ripartire all'occorrenza in contropiede; poco coraggiosa, almeno finora, la truppa di Gasperini, che avrà bisogno delle iniziative di qualità dei suoi singoli per riuscire a sbloccarla nella ripresa.