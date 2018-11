La sblocca Gagliardini: Inter avanti al 14' contro il Genoa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter passa in vantaggio al 14' con Roberto Gagliardini. Gentile regalo della difesa del Genoa, che favorisce il recupero di Joao Mario. Palla a Lautaro Martinez, carabola proprio su Joao Mario che serve poi l'ex Atalanta. Tocco semplice per Gagliardini, che non lascia scampo a Radu.