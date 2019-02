© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus in vantaggio sul campo del Sassuolo al minuto 23 con Sami Khedira. Pjanic recupera palla sulla trequarti neroverde e serve in scivolata Cristiano Ronaldo che liberissimo dal limite dell'area calcia forte e trova la parata di Consigli. Sulla respinta corta però Khedira è il più veloce di tutti e ribadisce in rete da posizione ravvicinata. Al 23 Sassuolo-Juventus è sullo 0-1.