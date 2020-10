La Scarpa d'Oro Immobile. Non considerato un titolare in Nazionale

Ciro Immobile è stato il miglior attaccante per gol segnati nello scorso campionato. Al netto della polemica di Robert Lewandowski sulla lunghezza del campionato, il centravanti della Lazio ha fatto una stagione straordinaria, con l'idea di poter essere il titolare della Nazionale di Roberto Mancini. Dalla Polonia alla Polonia, due anni fa Mancini aveva deciso di inserire Lasagna e non Immobile, trovando il gol della vittoria nel recupero, su sponda decisiva dell'attaccante dell'Udinese e tocco a due passi dalla porta di Biraghi.

Non sembra successo niente da due anni a questa parte. Immobile ha passato un periodo complicato, ma le sue quotazioni erano cresciute a pari passo con i risultati della Nazionale. Probabilmente Mancini non vede nel laziale il centravanti perfetto per la sua squadra, visto che ha caratteristiche differenti e che dia il meglio quando ha di fronte squadre che si scoprono. La Polonia non aveva intenzione di prestare il fianco, difendendosi basso per poi ripartire. Chissà che Caputo alla fine non si possa infilare in mezzo, anche se togliere Immobile sembra un peccato esagerato.