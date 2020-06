La Scarpa d'Oro sarà assegnata nonostante il Covid. Intanto Lewandowski supera Immobile

vedi letture

Al termine dei vari campionati e quindi della stagione sportiva, il miglior marcatore d’Europa riceverà la Scarpa d’Oro. Nelle settimane scorse l’assegnazione del premio sembrava in fortissimo dubbio, stessa cosa dicasi per il The Best FIFA. Secondo Marca, quotidiano presente nell’European Sports Media (associazione che assegna il premio), dopo vari dibattiti a riguardo è stato deciso di mantenere in vita l’edizione in corso del riconoscimento nonostante lo stop di alcuni campionati a causa dell'emergenza Covid. Nel frattempo e grazie alla ripresa della Bundesliga, Robert Lewandowski ha superato Ciro Immobile in vetta alla graduatoria provvisoria.

1 Robert Lewandowski 30 gol, fattore 2: 60 punti

2 Ciro Immobile 27 gol fatti, fattore 2: 54 punti

3 Timo Werner 25 gol, fattore 2: 50 punti

4 Erling Haaland 26 gol (16 con il Salisburgo - fattore 1,5 -, 10 col Borussia Dortmund - fattore 2 -): 44 punti

5 Cristiano Ronaldo 21 gol, fattore 2: 42 punti