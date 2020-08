La scelta di Tudor spiegata da Pirlo: "Allenatore, di carisma, ex difensore, ex Juve: perfetto"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa odierna ha parlato anche della scelta di avere Igor Tudor nel suo staff, come vice allenatore. "E' stata una mia scelta, avevo bisogno di un assistente con esperienza che avesse già fatto il tecnico in prima, che fosse un ex difensore, con personalità nello spogliatoio e in campo. Inoltre è anche un ex juventino, è la persona perfetta per il mio staff".