Naithan Nandez da Punta del Este è stato il desiderio di Tommaso Giulini. Che nonostante Marko Rog, nonostante Radja Nainggolan, ha voluto esagerare e regalare a Rolando Maran, ma anche al suo senso estetico e alla sua voglia di futbol, un giocatore nuovo. Diverso. Un uruguaiano di quelli veri, con la garra che sembra luogo comune ma che è davvero parte e sangue del gioco del ventiquattrenne celeste. "Gli manca solo il gol per consacrarsi", scrivevamo poco più di quindici giorni fa. L'ha fatto, pur in un pareggio contro il Torino, lasciando però ben più che il segno. L'impressione condivisa è che sia la stella, o che quanto meno condivida il trono con Radja Nainggolan e con Leonardo Pavoletti che però sta osservando la stagione da sogno dei sardi dall'infermeria. Nandez è costato caro al Cagliari, regalo da 18 milioni di euro di Giulini per il Cagliari e per Giulini stesso. Di quelli che non rimpiangi, di quelli che lasciano il segno e che voglion farlo anche oggi, contro il Bologna.