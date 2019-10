La scelta sbagliata. Di Francesco e una firma arrivata troppo presto

Chissà quando s'è pentito. Chissà quando, dopo la firma arrivata il 22 giugno, Eusebio Di Francesco avrà capito che quella con la Samp di Ferrero non era la squadra giusta per ripartire. Non era l'avventura da intraprendere dopo due anni e mezzo a Roma con più luci che ombre. Con, soprattutto, una doppia semifinale di Champions nel palmares.

Di Francesco saluta la Sampdoria dopo tre mesi e mezzo. Lo fa dopo sette gare di campionato e un ultimo posto in classifica che fotografa il disastro in cui la squadra è piombata nell'ultimo periodo. La sua firma è arrivata un attimo prima che la situazione precipitasse, che la trattativa per il passaggio del club (oggi ufficialmente saltata, almeno stando ai comunicati) paralizzasse il mercato e aizzasse la piazza contro una proprietà che ha avuto la colpa di non riuscire a parare i colpi. E di non riuscire, soprattutto, a proteggere la squadra, quindi anche l'allenatore.

La Sampdoria dall'ultima estate né è uscita tramortita. Si è indebolita, sostituendo in maniera non adeguata sia Andersen che Praet,e s'è presentata ai nastri di partenza con una rosa non adatta alle idee di Di Francesco. Che dopo aver presto appurato di non avere la rosa adatta per giocare col 4-3-3 è passato alla difesa a tre, senza però alcuna svolta significativa dal punto di vista dei risultati.

Tre punti in sette gare. Un inizio di campionato non semplice, ma soprattutto la convinzione di trovarsi al posto sbagliato al momento sbagliato. Una convinzione giunta dopo la firma dell'accordo triennale, di quel contratto oggi ufficialmente risolto. La Samp ripartirà da un nuovo tecnico, Di Francesco da un nuovo progetto.