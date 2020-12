La scossa di Giampaolo: stasera in campo il Torino più giovane dal ritorno in Serie A

Come evidenzia Opta, il Torino non è mai stato così giovane dal suo ritorno in Serie A: Marco Giampaolo stasera infatti manda in campo una formazione con un'età media di 24 anni e 87 giorni: l'XI titolare più giovane dei granata in Serie A dal loro ritorno nel massimo campionato nel 2006/07.

