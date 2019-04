La scossa Montella non basta: soliti problemi, ma la difesa regge

© foto di Giacomo Morini

"Cambiano gli addendi ma il risultato non cambia". Possiamo usare questa frase per descrivere la stagione della Fiorentina. Nonostante il cambio in panchina, con Montella che ha preso il posto del dimissionario Pioli, la Fiorentina naviga sempre negli stessi problemi: la squadra viola non sa più vincere, l'ultimo successo risale allo scorso 17 febbraio, quando i gigliati si imposero 4-1 sul campo della SPAL.

Montella ha portato sicuramente un po' di entusiasmo in un periodo a dir poco complicato per la Fiorentina, ma con il solo entusiasmo non si vincono le partite. Contro il Bologna si è vista una squadra viva, vogliosa di far bene, ma con i soliti difetti che si porta dietro ormai da mesi. Una cosa è cambiata: dopo 8 gare consecutive con almeno un gol subito, Lafont, seppur con un brivido nel finale, ha mantenuto inviolata la propria porta.

Nessuno chiede la luna a Montella in questo finale di stagione. Il campionato ormai diventa solo propedeutico per la gara di Bergamo, l'unico, difficilissimo, obiettivo di questa Fiorentina. Per salvare una stagione a dir poco travagliata, la squadra viola ha un solo, proibitivo, compito: vincere a Bergamo.