La seconda giovinezza di Ante Rebic. Sorprendentemente indispensabile per il Milan

Ante Rebic al Milan e André Silva all'Eintracht Francoforte sembrava un'operazione per convenienza, virtù, necessità, rapporti. L'addio del portoghese come affare necessario, l'arrivo di Rebic da un club dove gli intrecci di agenti sono forti, tra Ramadani e Mendes, legato a più fattori. L'antipasto dell'avventura del ventiseienne croato al Milan è stato una delusione, con Marco Giampaolo pochi minuti e nessun gol. Il primo, due in una partita, il 19 gennaio. Doppietta con l'Udinese, da lì la rete decisiva col Brescia e un gol pure nel derby, oltre a quello ieri in Coppa Italia.

La nuova vita La media di Rebic è quella complessiva, al Milan, di un gol ogni 139', che si abbassa a uno ogni 107' in Serie A. Di lui Stefano Pioli, entusiasta, ha detto ieri. "Cosa è cambiato? Sicuramente lui ci ha messo qualcosa di diverso, poi anche il poter giocare vicino a Ibra lo ha aiutato. Mi auguro che mantenga questa determinazione e questa qualità perché sta diventando davvero molto importante per noi". Necessità, virtù. La storia di una nuova vita.