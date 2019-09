La seconda risposta di Corini in pochi giorni. Il suo Brescia funziona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri mister Eugenio Corini aveva spiazzato un po' tutti i cronisti presenti andando a commentare le presunte voci riguardanti un suo possibile esonero. Certo i modi di Cellino in fatto di allenatori ce li ricordiamo, ma dopo sole 3 giornate e comunque un buon lavoro a livello di gioco sembrava oggettivamente prematuro anche solo pensare a questa eventualità. E oggi, alla Dacia Arena, il tecnico delle Rondinelle ha dato una nuova risposta forte ai suoi (poco rumorosi) detrattori.

Una prestazione di livello sotto tutti i punti di vista, dall'intensità all'interpretazione passando per la qualità dei singoli. Un lavoro chiaro ed evidente quello fatto da mister Corini sul suo gruppo che pur senza troppe individualità (in attesa del rientrante Balotelli) ha assunto in pieno lo spirito serio ma battagliero del proprio allenatore. E i risultati, al momento, sono tutti dalla sua parte con 6 punti dopo 4 giornate.