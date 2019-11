© foto di www.imagephotoagency.it

La seconda vita bianconera di Gonzalo Higuain viene analizzata in modo approfondito sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport. L'attaccante argentino, dopo una stagione travagliata e le voci di mercato che lo volevano lontano da Torino, è tornato a essere decisivo e sembra più maturo: "Merito di Sarri e dell'ambiente. Non mi pesa nulla in questo gruppo, penso alla squadra e non al gol. I tifosi mi fanno sentire importante, sono felice di essere rimasto e lo dimostrerò. Il momento è positivo, ma non mi accontento".