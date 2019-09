La seconda vita di Mancosu: gol e personalità per salvare il Lecce

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Assorbiamo le sconfitte e le vittorie e lavoriamo per il nostro obiettivo, rimanendo estranei agli elogi e alle critiche. Giocare a calcio è fondamentale per noi, ci sono tante partite in una partita e dobbiamo saperle interpretare. Siamo usciti con grande palleggio, credo che queste siano le cose fondamentali per noi". Poche frasi che riassumono perfettamente la filosofia calcistica di Fabio Liverani: il suo Lecce è tornato in Serie A dopo sette anni e un doppio salto miracoloso, ma non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della vittima sacrificale. Tutt'altro: la formazione salentina sta dimostrando di potersela giocare con tutti, cercando sempre di imporre il proprio stile anche a costo di subire imbarcate come quelle rimediate contro Inter e Napoli.

Protagonista inatteso - Una spensieratezza e un inno al coraggio che fanno bene al campionato. E il Lecce si sta facendo onore, mettendo in mostra un impianto collaudato e tanti elementi interessanti: da Filippo Falco a Zan Majer, fino ad Jacopo Petriccione e Marco Mancosu, sono tanti i protagonisti di questo primo scorcio di campionato. Stasera, la voce grossa l'ha fatta il trequartista cagliaritano classe 1988: quattro gol nelle ultime tre giornate e freddissimo dal dischetto, sta vivendo una seconda giovinezza e sfruttando bene un'opportunità arrivata forse troppo tardi: il primo gol in A lo aveva realizzato il 27 maggio 2007, proprio con la maglia degli isolani contro l'Ascoli, poi una carriera spesa nelle serie inferiori. Come per Caputo e Donnarumma, il tempo è stato galantuomo. Adesso, però, bisognerà confermarsi.