La seconda vita di Sirigu. Rinato a Torino, da oggi nella storia granata

© foto di Federico Gaetano

Per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico, il Torino ha mantenuto la porta inviolata per sei partite consecutive. Mai successo nemmeno ai tempi del Grande Torino, o della squadra campione del 1975/76 oppure dell'ultimo grande Torino di Emiliano Mondonico dei primi anni '90. Un dato importante sulla bontà del lavoro di Walter Mazzarri, che sta regalando ai tifosi il sogno europeo, tanto merito per Salvatore Sirigu.

Oggi pomeriggio, al 51' della partita contro il Chievo, il portiere sardo ha battuto un record che resisteva dal 1977, anno nel quale il Toro arrivava secondo in classifica a un punto dalla Juve: tra i pali allora c'era Luciano Castellini. Il record assoluto apparterrebbe a Valerio Bacigalupo, ma la sua striscia positiva è divisa fra regular season e fase finale, in un periodo in cui il campionato era articolato in modo differente. E meglio di Sirigu avrebbe fatto anche Silvano Martina, ma parliamo di una striscia avvenuta a cavallo fra due stagioni (1984/85 e 1985/86).

Un giusto riconoscimento ad un portiere fra i più affidabili del palcoscenico italiano di questa decade, con la sfortuna di essere capitato nell'era cannibalizzata da Buffon. E che col gigante di Carrara condivide l'esperienza al Paris Saint-Germain. Proprio sotto la Tour Eiffel Sirigu, oltre ad aver fatto incetta di titoli, aveva battuto il record di imbattibilità per un portire del PSG, superando nel 2013 un record che fissato da Bernard Lama 16 anni prima. Eppure, dopo quattro stagioni, qualcuno ha pensato che fosse necessario rimpiazzarlo con Kevin Trapp. La panchina dell'ultimo anno parigino e il passo falso a Siviglia e all'Osasuna sembravano sancire la parabola discendente. A Torino ha ritrovato serenità e gli onori che merita. E magari si riprenderà anche l'Europa.