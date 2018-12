La serata che riconcilia Pallotta e DiFra, almeno fino a sabato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

Il successo contro il Genoa regala una settimana serena in casa Roma, dopo le turbolenze delle ultime settimane. Utile a preparare al meglio la prossima gara di campionato, sabato 22 dicembre alle 20.30, allo Stadium di Torino. Il patron giallorosso James Pallotta s’era dichiarato deluso dopo la prestazione di Plzen, stasera invece può sorridere in attesa di esami più probanti. Perché la Roma è ancora una squadra malata e l’ha ammesso anche Eusebio Di Francesco nel post-gara dell’Olimpico. Allora le prossime settimane saranno fondamentali per riprendere il cammino in campionato e per inseguire una posizione Champions, obiettivo da raggiungere entro maggio: le prossime gare contro Juventus, Sassuolo e Parma ci sapranno dire se la Roma ha imboccato la giusta strada oppure no. Altrimenti bisognerà attendersi altre parole al veleno da parte del patron capitolino.