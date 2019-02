© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'obiettivo della Juventus è quello di eliminare l'Atletico Madrid per poi tornare al Wanda Metropolitano, sede della gara di questa sera ma anche della finalissima di Champions League in programma il primo giugno. Tuttosport, però, rilancia le voci di mercato intorno al nome di Paulo Dybala: quella di stasera può essere la gara dell'argentino, nel mirino del Real Madrid ma anche dei colchoneros senza sottovalutare l'interesse dell'Inter. Intanto la Juventus vuole tenerselo stretto, ma un gol al Wanda potrebbe aumentare le chance di permanenza in bianconero ma anche alimentare altre voci di mercato.