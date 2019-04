La serenità di Carlo

Fonte: Dal nostro inviato a Napoli

Questa sera al Napoli servirà una impresa. Servirà la gara perfetta per ribaltare il 2-0 maturato una settimana fa all'Emirates Stadium, per battere un Arsenal che è favoritissimo per la vittoria finale e che a Londra, sette giorni fa, ha messo in mostra una prima frazione micidiale. Bellissima.

Però Carlo Ancelotti sa bene che in queste situazioni aumentare la tensione non serve. Basta l'importanza della partita. E' bastata la lezione subita giovedì scorso per far capire alla squadra che stasera servirà far tesoro di quanto successo all'andata. E ribaltare tutto.

In casi come questi, alzare ulteriormente l'asticella dell'attesa vuol dire trasformare la tensione in esasperazione. Trasformare la tensione agonistica in mancanza di lucidità. E il Napoli proprio non può permetterselo perché domani servirà grande raziocinio, dall'inizio alla fine: "La partita dura 90 minuti e questo non vuol dire che dobbiamo segnare nei primi 30, 20 o 15 minuti - ha detto Ancelotti in conferenza stampa -. Vogliamo tenerla aperta il più possibile. Siamo in questo momento l'unica squadra italiana in Europa e speriamo di esserci anche venerdì. Il Napoli domani farà una grandissima prestazione e credo possa bastare, ce la possiamo fare".

Una grande prestazione può bastare. E' un passaggio che Ancelotti in sala stampa ha ribadito a più riprese. Con convinzione, col sorriso sul volto. Perché lui che di vigilie europee da allenatore ne ha vissute più di chiunque altro o quasi sa che sono questi i momenti in cui il leader calmo deve uscire allo scoperto. Carota più che bastone per arrivare al fischio d'inizio nel miglior modo possibile e per non perdere serenità col passare dei minuti. Poi si vedrà, poi eventualmente si faranno processi e bilanci. Ma solo dopo, non è questo il momento perché nulla è perduto.