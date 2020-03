La Serie A a giugno: la Lazio spera nel rinvio di Euro 2020

La priorità al momento è l'emergenza che il mondo sta affrontando. La battaglia contro il Covid-19 deve essere vinta e le va data assoluta centralità in ogni ambito della nostra vita. Poi viene il resto e il calcio, che per una volta passa in secondo o addirittura in terzo piano. Fatta questa premessa, d’obbligo, è inevitabile che tutti desiderino tornare alla normalità. Capire come si riprenderà, una volta sconfitto questo avversario invisibile, non è facile soprattutto perché non si conoscono le tempistiche e perché in ballo ci sono tanti, troppi interessi. In ambito calcistico, durante il consiglio federale di martedì, la FIGC aveva proposto tre soluzioni per finire la stagione di Serie A: la non assegnazione dei titoli (con la classifica che fa fede soltanto per la qualificazioni alle coppe europee), lo Scudetto alla Juve capolista oppure i playoff e playout. Tra queste, la migliore per la Lazio è l’ultima, essendo l'unica che le darebbe l’opportunità di provare a vincere lo Scudetto. Un obiettivo impensabile a inizio anno, diventato però sempre più concreto domenica dopo domenica. I biancocelesti sono secondi in classifica a -1 dai bianconeri di Sarri e mai come adesso sentono che possono realizzare un’impresa. E sperano di poter tornare a sognare il prima possibile, perché vorrebbe anche dire di aver sconfitto il terribile virus che sta cambiando le abitudini quotidiane.

Nelle ultime ore però la situazione è peggiorata ovunque: Liga, Premier, Bundes, Ligue 1 e campionato scozzese sono stati sospesi, così come l'NBA in America e la F1 in Australia. Se era soltanto italiano qualche giorno fa, adesso il problema è diventato europeo e mondiale. Ecco quindi che alle tre ipotesi sopracitate se ne è aggiunta un’altra, comunicata dalla Serie A alla UEFA: far slittare Euro 2020 al prossimo anno e finire le varie leghe nazionali in giugno. Uno scenario che garantirebbe alla squadra di Inzaghi di riprendere il cammino virtuoso interrotto per cause di forza maggiori. Sicuramente la Lazio avrebbe più opportunità in questo modo che con i playoff, in cui rientrerebbero anche Atalanta e Inter: due avversarie che in un confronto diretto possono sicuramente dire la loro. Martedì 17 marzo nel quartiere generale della UEFA si terrà una riunione decisiva (con 55 federazioni) per capire il destino della manifestazione internazionale, oltre che delle due coppe, Champions ed Europa League, che sono state messe in stand-by. Adesso pensare al calcio non è opportuno, le priorità sono altre, ma potrebbe aiutare anche a combattere la paura: ecco perché nella Capitale, sponda biancoceleste, sperano che una volta tornata la normalità si possa finire regolarmente il campionato.