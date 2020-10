La Serie A chiede un altro rinvio dell'IRPEF. Ferrero: "Lo Stato ci ha abbandonato"

vedi letture

La crisi del calcio legata al Coronavirus non si arresta ed in serie A aumenta la preoccupazione. Ieri è stato uno dei temi di discussione durante l'Assemblea e come riporta il Corriere dello Sport se ne parlerà in maniera approfondita durante i prossimi incontri. L'idea dei club è quella di chiedere un sostegno al Governo: con l'aumento dei contagi è difficile prevedere quando potranno tornare i tifosi allo stadio. Una delle richieste sarà quella di ottenere un altro rinvio dell'Irpef, come confermato anche dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: "Lo Stato ci ha abbandonato, il calcio non viene aiutato. Non chiediamo contributi, ma solo di spostare o rateizzare il pagamento dell'Irpef per i club di almeno un anno o due".