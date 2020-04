La Serie A e la possibile ripartenza: Cellino e Cairo restano i falchi del no

vedi letture

Il quotidiano 'La Repubblica' fa il punto sulla ripresa degli allenamenti in Serie A e, di conseguenza, del campionato. Sarà una settimana decisiva, con buona parte dei club che restano in posizione d'attesa perché dovrà essere il Governo, nella giornata di domani, a rendere note direttive e linee guida.

C'è però chi s'è già esposto, e in questi giorni sta pubblicamente remando contro la ripresa del campionato di Serie A: sono Torino e Brescia, con Urbano Cairo e Massimo Cellino che rappresentano in questo momento i falchi del no.