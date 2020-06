La Serie A fa gola. In corsa anche il fondo Advent: valutazione da 13 miliardi

Cresce l’interesse attorno alla Serie A. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il fondo di private equity Advent avrebbe fatto un’offerta per rilevare una quota della media company della Lega. Nell’offerta di Advent, la valutazione complessiva data alla Serie A e ai suoi diritti televisivi arriva a circa 13 milioni di euro. La notizia arriva a poche settimane dalle indiscrezioni sulla proposta arrivata da un altro fondo come Bain Capital, che avrebbe messo sul piatto 3 miliardi di euro per il 25% della media company. E alla finestra resta il primo soggetto di questo tipo a essersi mosso per la Serie A, il fondo CVC, dal quale è arrivata un’offerta da 2,2 miliardi per il 20% della Serie A e che avrebbe spuntato un’esclusiva a trattare fino a fine giugno.