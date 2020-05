La Serie A ha una data per la ripresa. Ora giorni decisivi per capire se sarà rispettata

Una nuova data per la Serie A. Con il comunicato diffuso nel pomeriggio di mercoledì, la Lega Calcio ha avanzato la sua proposta: il 13 giugno riparte la stagione, il campionato, il calcio giocato. Una scelta che consentirebbe di far ripartire anche la Coppa Italia, senza sacrificare la competizione, per poi presentare i club interessati il 2 agosto al riavvio di Champions ed Europa League.

È una data realistica? Difficile a dirsi. Per cominciare: a livello di preparazione sì. Perché, salvo clamorose sorprese, dal 18 maggio i club potranno ritornare agli sessioni di squadra e a quel punto avrebbero quasi un mese per rimettere in condizione i propri tesserati. Se il protocollo sugli allenamenti è ormai pronto (ma San Tommaso finché non vede non crede), tutt’altro discorso riguarda invece la ripresa della Serie A.

Giorni clou. Lo sono, lo rimangono. Il premier Conte non ne ha parlato, ma nel weekend vedrà Gravina e Dal Pino, in un vertice che gli metterà definitivamente in mano la situazione, dopo gli screzi mediatici tra il mondo del calcio e il ministro Spadafora. A cavallo con l’ulteriore allentamento delle misure di lockdown, tra il 18 e il 19 andrà in scena il consiglio federale che dovrà sancire le decisioni sulla stagione. La UEFA è alla finestra e, sebbene non intenda escludere i nostri club dalle sue competizioni, attende comunque entro il 25 il piano della nostra Serie A.