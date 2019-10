La Serie A in Europa, Fabian si qualifica sotto gli occhi di Olsen ed Ekdal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabian Ruiz gioca 90 minuti e contribuisce alla qualificazione aritmetica della sua Spagna al prossimo Europeo. Il centrocampista del Napoli e i suoi compagni, contro la Svezia del cagliaritano Robin Olsen (90 minuti in campo) e del sampdoriano Albin Ekdal (83 minuti), sono infatti riusciti a pareggiare al 92' conquistando proprio il punto che mancava per Euro 2020. Solo panchina, invece, per Pau Lopez della Roma e Luis Alberto della Lazio, così come per Riccardo Gagliolo del Parma. La Svezia, in ogni caso, resta seconda in classifica a quota 15 punti (+1 sulla Romania e +4 sulla Norvegia) e ancora tante speranze.