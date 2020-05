La Serie A non è sola: quanti dubbi anche in Premier. Ripresa il 12 giugno in bilico

La Serie A non è certo sola a livello europeo. Perché, se la Francia e la Germania rappresentano due estremi, una ferma e l’altra vicinissima a ripartire, anche la Premier League, come il nostro campionato, valuta con grande attenzione il da farsi. E i dubbi sul Project Restart, l’ambizioso nome dato alla ripartenza del campionato, continuano a crescere.

Ripresa il 12 giugno, ma non è certa. I primi a sollevare dubbi sono stati i calciatori, in alcuni casi anche con toni coloriti. Ma molti club, piccoli e non, sono contrari alla ripartenza. Lo stesso Mourinho ha invitato alla calma. E il governo, dopo il vertice di oggi, ha parlato di clima positivo ma ha anche ammonito sulla necessità di garantire la sicurezza. Anche perché i tempi sono veramente strettissimi: la ripresa degli allenamenti collettivi è prevista per il 25 maggio. Ragion per cui, in molti spingono per riavviare la stagione il 19 giugno. Lunedì una riunione decisiva per decidere cosa fare, a partire dal protocollo che, come nel nostro caso, è ancora tutto da definire. In compenso, le squadre potranno iniziare le trattative per prolungare i contratti oltre il 30 giugno: un dettaglio di cui nel nostro Paese non si sta ancora nemmeno parlando.