La Serie A scalda i motori: Napoli al lavoro per test, tamponi ed esami ai giocatori

Dal 4 maggio la Serie A riprenderà gli allenamenti, con l'obiettivo di tornare in campo a fine mese. I club sono già al lavoro per sistemare tutto per la rirpesa, spiega Il Corriere del Mezzogiorno, come il Napoli. Il club atende il protocollo del comitato medico-scientifico della Figc che si riunirà nuovamente martedì e l’unica novità potrebbe essere una deroga per svolgere le visite mediche in modo da iniziare poi il 4 maggio il programma di allenamenti. Lo staff medico azzurro da varie settimane si è mosso per la fornitura dei test rapidi e per stringere accordi con i laboratori per tamponi ed esami