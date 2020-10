La Serie A si sta evolvendo sulla scia del calcio Europeo. E Antonio Conte dà il suo like

vedi letture

Durante l'attesa conferenza stampa pre derby, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha toccato tanti temi, per lo più legati all'attualità. Ma durante il suo speech, l'allenatore nerazzurro ha colto l'assist e parlato anche della situazione (sportivamente parlando) del calcio italiano. E dalle sue parole emerge una crescita, una modernizzazione, che per certi versi è passata inosservata a molti. Fra le caratteristiche delle squadre di Conte ci sono sempre state intensità e pressione, qualità proprie soprattutto delle squadre inglesi e dei top club europei. Il Liverpool, ma non solo, ne è un perfetto esempio. E forse proprio per questo Conte non ha mai nascosto il proprio apprezzamento per la Premier League. Ma ora, almeno leggendo fra le righe della sua conferenza stampa, qualcosa è cambiato anche in Serie A.

"Vorrei un calcio propositivo e intenso, fatto di pressione, come viene fatto in Europa e ormai anche in Italia dalla maggior parte delle squadre", ha confessato Conte dalla Pinetina. Un'affermazione non scontata, che nasconde l'ammissione di un cambiamento in atto votato alla modernizzazione dei principi di gioco fondanti del calcio italiano. Quelli legati al tatticismo estremo e alla voglia di subire un gol in meno piuttosto che segnarne uno in più. "Penso che in Italia stia crescendo la voglia di costruire, affrontare l'avversario a viso aperto, il che è molto importante", ha chiosato il tecnico dell'Inter.