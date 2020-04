La Serie A stila un doppio calendario: con l'ipotesi "a blocchi", Scudetto assegnato il 26 luglio

vedi letture

La Lega di Serie A, stando a quanto rivela il Corriere dello Sport, ha definito due ipotesi di calendario in caso di ripartenza del movimento calcistico professionistico in Italia: una in caso di partenza in parallelo dei tornei nazionali e delle coppe, una in caso di blocchi, quindi prima i campionati poi ad agosto le coppe.

Ipotesi "a blocchi" - Nella seconda ipotesi le finali di Europa League e Champions si sposterebbero a fine agosto (sempre che non vengano fatte Final Eight o Final Four), con la finale di Coppa Italia l’1 agosto e l'ultima giornata di campionato il 26 luglio. La prima di A sarebbe programmata sempre per il 31 maggio, dando così modo alle squadre di fare una preparazione di circa 25 giorni prima di tornare in campo, dando per scontata la conferma del 4 maggio come data per la ripresa degli allenamenti.