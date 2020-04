La Serie A stila un doppio calendario: con l'ipotesi "in parallelo", finale Champions l'8 agosto

La Lega di Serie A, stando a quanto rivela il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha definito due ipotesi di calendario in caso di ripartenza del movimento calcistico professionistico in Italia: una in caso di partenza in parallelo dei tornei nazionali e delle coppe, una in caso di blocchi, quindi prima i campionati poi ad agosto le coppe.

Ipotesi "in parallelo" - La partenza è stata fissata per il 27-28 maggio con le semifinali di Coppa Italia, con una stagione destinata a durare fino all'8 agosto, con la finale di Champions League, tre giorni giorno dopo l'Europa League, mentre l'assegnazione della Coppa Italia avverrebbe il 29 luglio a Roma. La Serie A avrebbe la ripartenza ufficiale il 31 maggio, con la 27^ giornata, mentre i recuperi sarebbero calendarizzati al 10 giugno e l'ultima giornata al 2 agosto.