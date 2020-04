La Serie A tra decreti e ripresa degli allenamenti. Il mistero del 18 maggio

Ieri, sottolinea Tuttosport, è andata in onda un’altra giornata di telefonate incrociate e di colloqui politici, con una tensione elevatissima in mattinata che si è via via stemperata con il passare delle ore e, appunto, con il progredire del lavoro diplomatico da una parte e dall’altra. Il primo elemento di crisi l’ha innescato la questione degli allenamenti individuali (la sintesi la potete trovare nel box in fondo pagina) e sulla quale si spera ancora in qualche aggiustamento. Il secondo è relativo alla sostanziale questione delle date, compresa quella fatidica della ripresa degli allenamenti di gruppo al 18 maggio e di cui non vi è previsione nel decreto la cui scadenza, va però ricordato, è fissata al giorno precedente, il 17 maggio. La Lega di A (che si riunirà in assemblea il 1 maggio) ha lavorato per produrre una lettera da indirizzare al Governo proprio per stigmatizzare tanto la prima questione ma prima il comunicato dell’Aic, poi il chiarimento di Vincenzo Spadafora hanno indotto i dirigenti di via Rosellini a rinviare di un giorno l’invio della missiva.