© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella attualmente in corso sarà già una settimana calda per Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti giovedì sera sarà a Montecarlo dove a margine dei sorteggi di Champions la UEFA assegnerà il premio di miglior giocatore della scorsa stagione. Oltre a CR7, in corsa ci sono anche Leo Messi e Virgil Van Dijk.

Sabato è già sfida scudetto - L'umore con cui Ronaldo arriverà alla sfida di sabato sera contro il Napoli dipenderà probabilmente dall'esito finale del premio che si assegna nel Principato, con CR7 che potrebbe arrivare a quota 4 in caso di successo (Messi è fermo a 2). In ogni caso, dopo essere rimasto a secco alla prima col Parma (il VAR ha cancellato la sua rete per fuorigioco), CR7 ha tutta l'intenzione di sbloccarsi contro il Napoli per iniziare a migliorare lo score di 21 centri in Serie A della scorsa stagione.