La settimana degli esterni, Destro o Falcinelli via: il punto sul Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pareggio ottenuto a Ferrara ha lasciato un po' l'amaro in bocca al Bologna di Pippo Inzaghi, che si gode però i due nuovi acquisti, Sansone e Soriano, utili subito per alzare il tasso tecnico della squadra felsinea. Nei prossimi giorni si attendono rinforzi in difesa: Spinazzola e Caceres sono vicinissimi.

IN ENTRATA - La Juventus si prepara a salutare Leonardo Spinazzola. I bianconeri, infatti, hanno deciso di cedere alle richieste del Bologna, da tempo in pressing per l'ex Atalanta. Nell'operazione potrebbe rientrare anche il riscatto dell'esterno d'attacco Riccardo Orsolini. Quasi fatta anche per Martin Caceres, battuta la concorrenza del Parma. Tentativo anche per l'esterno del Betis Boudebouz. Tramontate quasi definitivamente le piste che portano a Tonelli e Benito.

IN USCITA - L'Udinese è alla ricerca di un centrocampista esperto e avrebbe messo gli occhi su Blerim Dzemaili. Sempre viva l'idea di scambio con il Cagliari tra Falcinelli e Farias: se l'ex Sassuolo dovesse partire, resterebbe Mattia Destro. Crisetig potrebbe lasciare Frosinone e accasarsi a Benevento. Ancora in stand-by Okwonkwo, che sembrava vicino alla cessione al Montreal Impact.