La settimana del Torino - Via Barreca, dentro Meité, Bremer e Rosati

"Niang resta, faremo colpi sugli esterni". Questo il pensiero di Urbano Cairo, presidente del Torino in merito alle ultime mosse di mercato dei gratata. In questa settimana sono arrivate le ufficialità di Soualiho Meité dal Monaco, di Antonio Rosati e di Gleison Bremer dall'Atletico Mineiro, con Antonio Barreca che ha invece salutato per andare nel club del Principato. Oltre a questo è arrivato anche il rinnovo di Sasa Lukic, segno che la società lavora anche per il futuro. Nell'ultima settimana sono inoltre stati avviati anche i contatti con l'Empoli per Rade Krunic, nella quale sono stati proposte anche alcune contropartite tecniche: Geoffrey Acquah, Vittorio Parigini e Lucas Boyé, questi i nomi messi sul piatto per arrivare al mediano sul quale c'è anche il Genoa. In uscita invece Mirko Valdifiori: il regista piace molto alla SPAL che cerca la chiusura e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.